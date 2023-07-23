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KPSS 2023 eriyen saatler sorusu cevabı nedir? Eriyen saatler kimin sanat eseridir?

23.07.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2023 sınavının ardından eriyen saatler sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, Kamu Personeli Seçme Sınavının ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür (GY - GK) ile gündemdeki yerini alan soru ve yanıtı hakkında bilgi edinmek istiyor. Adaylar arama motorlarında KPSS'de kendilerine yöneltilen soruların cevabını araştırmaya başladı. Peki, KPSS sınavındaki eriyen saatler sorusunun cevabı nedir? Eriyen saatler kimin sanat eseridir?

KPSS eriyen saatler soru ve cevabı sınavın ardından gündemdeki yerini aldı. KPSS lisans sınavına katılan adaylar soruların yanıtlarını kontrol etmek için internette araştırma yapıyor. Sosyal medyadan yorumlar gelmeye devam ediyor. Peki, KPSS'de çıkan eriyen saatler sorusunun cevabı nedir? Eriyen saatler kimin sanat eseridir? İşte ayrıntılar...

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ERİYEN SAATLER KİMİN ESERİDİR?

KPSS'de adaylara "Eriyen saatler kimin eseri?" sorusu yöneltildi.

Bahsi geçen eserin adı Belleğin Azmi'dir. Eser 1931'de Salvador Dali tarafından yapılmıştır.

Belleğin Azmi resmi ABD'de sergilenmektedir.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2023

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

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