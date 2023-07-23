KPSS 2023 eriyen saatler sorusu cevabı nedir? Eriyen saatler kimin sanat eseridir?

KPSS eriyen saatler soru ve cevabı sınavın ardından gündemdeki yerini aldı. KPSS lisans sınavına katılan adaylar soruların yanıtlarını kontrol etmek için internette araştırma yapıyor. Sosyal medyadan yorumlar gelmeye devam ediyor. Peki, KPSS'de çıkan eriyen saatler sorusunun cevabı nedir? Eriyen saatler kimin sanat eseridir? İşte ayrıntılar...

ERİYEN SAATLER KİMİN ESERİDİR?

KPSS'de adaylara "Eriyen saatler kimin eseri?" sorusu yöneltildi.

Bahsi geçen eserin adı Belleğin Azmi'dir. Eser 1931'de Salvador Dali tarafından yapılmıştır.

Belleğin Azmi resmi ABD'de sergilenmektedir.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2023

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

