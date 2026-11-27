Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2026-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayımlandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR YAYIMLANDI

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2026-KPSS Ortaöğretim’e katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtıldı.

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

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Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak, değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

KPSS branş sıralaması, adayların kendi eğitim alanlarında sınava giren diğer kişiler arasındaki başarı durumunu görmelerini sağlar.

ÖSYM tarafından sınav puanları ve eğitim bilgileri esas alınarak hazırlanan sıralamalar, adaylara alanlarındaki yerlerini değerlendirme imkanı sunuyor. Ancak bu sıralama, atanma veya yerleştirme garantisi taşımıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır