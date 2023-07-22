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KPSS 2023! KPSS Eğitim Bilimleri saat kaçta başlıyor, ne kadar sürecek? ÖSYM KPSS sınav yeri sorgulama

22.07.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınav saati ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına ilişkin ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar, sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor. A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 23 Temmuz 2023 (yarın) tarihinde yapılacak. Peki, KPSS 2023! KPSS saat kaçta başlıyor, ne kadar sürecek? ÖSYM öğretmenlik alan bilgisi sınav yeri sorgulama...

KPSS sınav bilgileri ekranı kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına bu yıl a binlerce aday girecek. KPSS 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı için geri sayım sürerken adaylar 'KPSS eğitim bilimleri saat kaçta?', 'Yarın KPSS var mı?', 'KPSS kaçta bitiyor?' ekranlarını sorguluyorlar. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama ve sınava dair detaylar...

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, NE KADAR SÜRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te yapılacak.

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KPSS sınavı için salona son giriş saati 10.00 olarak belirlenmiştir. 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

ÖSYM KPSS SINAV YERİ SORGULAMA

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

KPSS SINAV YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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2023 KPSS SINAV TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

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