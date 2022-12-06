Her sene milyonlarca memur adayının katılım sağladığı KPSS sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. Sınava girecek olan tüm adaylar KPSS 2023 ne zaman? ÖSYM KPSS 2023 başvuru tarihi belli mi? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte 2023 KPSS hakkında tüm detaylar...

KPSS 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav takvimiyle birlikte KPSS sınav tarihi de belli oldu. Buna göre; 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz 2023'te,

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz 2023'te,

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

ÖSYM KPSS 2023 BAŞVURU TARİHİ BELLİ Mİ?

2023 KPSS başvuru tarihleri de belli oldu. Bu kapsamda; Temmuz'da başlayacak sınav maratonu için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak.

