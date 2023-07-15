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KPSS 2023 TARİHİ: KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden? Giriş yerleri açıklandı!

15.07.2023 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla birlikte sınav giriş belgeleri de gündemdeki yerini aldı. Devlet kadrolarında görev yapabilmek için sınava girecek olan milyonlarca aday, sınav giriş belgesi ve sınav tarihi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden? KPSS 2023 ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

KPSS 2023 ekranı ile ilgili araştırmalar sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla birlikte hız kazandı. ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı için sınav yerleri erişime açıldı. Kullanıcılar sınav yerleri ile sınav giriş belgelerini nereden ve nasıl alabileceklerini öğrenmek istiyorlar. İşte KPSS sınav giriş belgesi ekranı detayları...

KPSS 2023 NE ZAMAN?

KPSS 2023 için sınav tarihi ve yerleri açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin sitesinden sınav ile ilgili detaylara ulaşabilecekler.

Genel Yetenek-Genel Kültür : 23 Temmuz 2023, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 23 Temmuz 2023, Saat: 14.45, 100 dakika

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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

KPSS 2023 SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS sınavlarına katılacak adaylar https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınava giriş belgelerini alabilir ve sınava girecekleri okulları görebilirler.

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KPSS 2023 SINAV TAKVİMİ

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 29 Temmuz 2023, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 29 Temmuz 2023, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 30 Temmuz 2023, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 6 Ağustos 2023, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45

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KPSS kpss sınav giriş belgesi

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