KPSS 60 net kaç puan? 2023 KPSS lisans P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır?

KPSS baraj puanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sınava giren kişiler, KPSS baraj puanını öğrenerek atanabilecekleri yerleri ve kadroları öğrenmek istiyor. "KPSS 60 net kaç puan? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte KPSS lisans sınavı ile ilgili detaylar...

KPSS PUAN HESAPLAMA 2023

KPSS, puan hesaplama için her adayın her iki teste de girmesi gerekiyor.

Genel yetenek testine girmeyen kişinin, puan hesabı gerçekleştirilmiyor. Ayırca, KPSS puanının hesaplanabilmesi için bu 2 testten de en az bir net olması gerekiyor.

4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

Ayrıca KPSS sınavında, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

Bu uygulama her iki test için de yapılıyor.

Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net

P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

KPSS'DEN 60 - 70 - 80 - 90 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür net sayıları baz alınarak yapılan hesaplamadan tahmini P3 puanınızı öğrenebilirsiniz.

70 PUAN

Genel Yetenek: 25 Net

Genel Kültür: 30 Net

P3 Puanı: 71,877

80 PUAN

Genel Yetenek: 35 Net

Genel Kültür: 40 Net

P3 Puanı: 81,716

90 PUAN

Genel Yetenek: 45 Net

Genel Kültür: 50 Net

P3 Puanı: 91,555



