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KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu başladı

ANKARA HABERLERİ  | 12.09.2020 14:48 | Son Güncelleme

Adaylara hukuk, iktisat, maliye testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 150 dakika süre verildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi 2. oturumu başladı.

ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılan sınavda adaylara hukuk, iktisat, maliye testlerdeki 120 soruyu yanıtlamaları için 150 dakika süre verildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerin alındığı sınavda, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar yanlarında dezenfektan getirdi.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla beraber lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adayların ve görevlilerin, kendi maskeleri ve siperlikleriyle sınava girmelerine izin verildi.

Görevlilerce sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatılan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı, 14.30'dan sonra gelen adaylar binalara alınmadı.

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