KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI ERTELENDİ Mİ? KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS Alan Bilgisi sınavına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "KPSS alan bilgisi sınavı ertelendi mi? KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, hangi tarihte? " gibi soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. ÖSYM'nin yeni başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

KPSS SINAVI İPTAL Mİ OLDU?

KPSS sınavı iptal oldu. ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu.

Ersoy açıklamasında "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ KPSS NE ZAMAN?

Yeni KPSS sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

