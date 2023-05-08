KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2023: KPSS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM takvimi

KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM sınav takivimi ile belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. gün ve 2. gün oturumları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Adayların gözü ise KPSS başvuru tarihlerinde. Başvurular, ÖSYM AİS ekranından yapılacak. İşte, 2023 KPSS başvuruları için ÖSYM’den yapılan 'tarih' açıklaması…
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.
KPSS 2023 Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz
KPSS 2023 Alan Bilgisi 1. Gün 29 Temmuz
KPSS 2023 Alan Bilgisi 2. Gün 30 Temmuz
KPSS 2023 ÖABT SINAVI 6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.