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KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2023: KPSS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM takvimi

08.05.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS başvuru tarihi, gördükleri eğitimi devlet kurumlarında değerlendirmek isteyen kişiler tarafından merak edildi. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumuna girecek olan kişiler Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri, ÖABT sınav ve başvuru tarihlerini öğrenmek internette araştırma yapıyor. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte KPSS başvuru tarihleri ve 2023 ÖSYM takvimi...

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2023: KPSS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM takvimi

KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM sınav takivimi ile belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. gün ve 2. gün oturumları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Adayların gözü ise KPSS başvuru tarihlerinde. Başvurular, ÖSYM AİS ekranından yapılacak. İşte, 2023 KPSS başvuruları için ÖSYM’den yapılan 'tarih' açıklaması…

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KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

ÖSYM 2023 SINAV TAKVMİNE GÖRE KPSS TARİHLERİ 2023

KPSS 2023 Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz

KPSS 2023 Alan Bilgisi 1. Gün 29 Temmuz

KPSS 2023 Alan Bilgisi 2. Gün 30 Temmuz

KPSS 2023 ÖABT SINAVI 6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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