EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi

20.03.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı lisans ve ön lisans mezunu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Kamu bünyesinde görev almak isteyenlerin merakla beklediği sınav tarihleri ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklanmıştı. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2023 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi...

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi

KPSS 2023 sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapıldı. KPSS 2023 başvuruları tarihi merak edildi. İşte 2023 KPSS başvuru tarihi ile ilgili detaylar...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS başvuru tarihleri, 2023 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla netleşti.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS SINAVI BU SENE VAR MI?

KPSS ortaöğretim önlisans sınavları 2023 yılında yapılmayacak. Lisans KPSS her yıl, önlisans/ortaöğretim KPSS 2 yılda bir yapılıyor.

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS örnek sorular erişime açıldıLGS örnek sorular erişime açıldı
Nisan'da ara tatil ne zaman? 2023 okul tatilleriNisan'da ara tatil ne zaman? 2023 okul tatilleri
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?
Anahtar Kelimeler:
kpss ne zaman

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Üniversiteler açılır mı, ne zaman açılacak? Nisanda üniversiteler açılır mı? YÖK'ten açıklama!

Üniversiteler açılır mı, ne zaman açılacak? Nisanda üniversiteler açılır mı? YÖK'ten açıklama!

YÖK Başkanı tarih vererek duyurdu: Hazırlıklar tamamlandı

YÖK Başkanı tarih vererek duyurdu: Hazırlıklar tamamlandı

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

Nisan'da ara tatil ne zaman? 2023 okul tatilleri

Nisan'da ara tatil ne zaman? 2023 okul tatilleri

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.