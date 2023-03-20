KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi

KPSS 2023 sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapıldı. KPSS 2023 başvuruları tarihi merak edildi. İşte 2023 KPSS başvuru tarihi ile ilgili detaylar...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS başvuru tarihleri, 2023 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla netleşti.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS SINAVI BU SENE VAR MI?

KPSS ortaöğretim önlisans sınavları 2023 yılında yapılmayacak. Lisans KPSS her yıl, önlisans/ortaöğretim KPSS 2 yılda bir yapılıyor.

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

