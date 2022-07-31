KPSS birinci ve ikinci oturum ne kadar sürecek? 2022 KPSS ne zaman bitecek?

KPSS iki oturumda tamamlanacak. Bir oturum sabah saatlerinde, diğeri ise öğle saatlerinde başlıyor. KPSS'nin birinci oturumu 10.15 itibarıyla başladı. Şimdi KPSS'nin ne zaman sona ereceği, kaç dakika süreceği araştırılıyor. Sınav, Genel Yetenek-Genel Kültür ve eğitim bilimleri olmak üzere iki aşamada tamamlanıyor. Peki KPSS birinci ve ikinci oturum ne zaman? 2022 KPSS ne zaman bitecek? İşte detaylar...

KPSS NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS 31 Temmuz 2022 Pazar günü 10.15 itibarıyla başladı. Sınav, 130 dakika sürecek. Eğitim Bilimleri ise 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve ilk oturum 31 Temmuz'da düzenlenecek. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.

Gnel yetenek-genel kültür testi ile başlayan KPSS'de adaylara 120 soru soralacak ve karşılığında 130 dakika verilecek. Eğitim bilimleri oturumu ise 14.45'te başlıyor ve 80 soru için 100 dakika süre hakkı tanınıyor.

KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

