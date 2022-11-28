KPSS branş sıralaması açıklandı! İşte KPSS 2022 ortaöğretim branş bazında sıralamalar

KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı. KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da merkezi olarak yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla branş sıralamalarını bekliyorlardı. ÖSYM tarafından 28 Kasım'da yapılan açıklamanın ardından KPSS branş sıralamaları erişime açıldı. İşte görüntüleme ekranı

KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (e-okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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