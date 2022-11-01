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KPSS branş sıralaması açıklandı! KPSS 2022 lisans branş bazında sıralamalar nereden görüntülenir?

01.11.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS branş sıralaması ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. KPSS lisans oturumlarına giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından heyecanla branş sıralaması açıklamasını beklemeye başlamışlardı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile sıralamalar açıklandı. Peki, KPSS branş sıralaması nereden gör görüntülenir?

KPSS branş sıralaması açıklandı! KPSS 2022 lisans branş bazında sıralamalar nereden görüntülenir?

KPSS branş sıralaması açıklandıç ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS lisans sonuçları 21 Ekim Cuma günü erişime açıldı. Heyecanla beklenilen sonuçların ardından gözler branş sıralamasına çevrilmişti. KPSS lisans branş bazında sıralamalar ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntülenebiliyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI

2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

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