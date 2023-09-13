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KPSS branş sıralaması sonuçları belli oldu! KPSS A Grubu ve Öğretmenlik branş sıralaması nasıl öğrenilir, nereden? İşte ÖSYM sonuç ekranı

13.09.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik branş sıralaması sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen milyonlarca aday sonuç ekranını sorguluyor. ÖSYM'den gelen açıklama ile birlikte branş sıralama sonuçları açıklandı. Peki, Branş sıralaması nasıl öğrenilir, nereden? İşte ÖSYM sonuç ekranı...

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik branş bazında sıralama sonuçları sorgulanıyor. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 yapılmıştı. İşte KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı branş bazında sıralama sonuçları ekranı...

KPSS BRANŞ SIRALAMASI SONUÇLARI BELLİ OLDU!

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına giren adayların branş sıralama sonuçları belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların sonuçlara erişebileceği belirtildi.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI SONUÇLARI EKRANI

23-29 Temmuz ve 6 Ağustos 2023 tarihlerinde KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na giren adaylar için brans sıralaması sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2023 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

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Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. MEB tarafından öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) kararlarına göre kontrol edilerek ve adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.”

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Öğretmen adaylarının beklediği sıralama belli oldu! Öğretmen adaylarının beklediği sıralama belli oldu!
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Anahtar Kelimeler:
kpss brans siralamasi

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