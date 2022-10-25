KPSS DHBT geç başvurusu nereden yapılır? KPSS DHBT geç başvuru ücreti ne kadar? Geç başvuruda son gün!

KPSS DHBT geç başvuru günü 25 Ekim gece yarısı itibarıyla sona erecek. KPSS DHBT geç başvurusunda bulunacak adayların, süre bitiminden önce başvuru yapması ve başvuru ücretini ödemesi gerekiyor. Peki KPSS DHBT geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KPSS DHBT geç başvurusu ÖSYM'nin, 'https://odeme.osym.gov.tr/' adresi üzerinden yapılacak. KPSS DHBT sınavı 27 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Geç başvuru sürecinde başvuru yapmayan adaylar sınava giremeyecek.

KPSS DHBT geç başvurusu süresi 25 Ekim (bugün) saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS DHBT geç başvuru ücreti 172,50 TL olacak. Ödemeler ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.



