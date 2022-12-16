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KPSS DHBT sonuçları açıklandı! 2022 KPSS DHBT sonuç sorgulama

16.12.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS DHBT sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapıldı. Açıklamada, 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı) değerlendirme işlemleri tamamlandığı belirtildi. ÖSYM'den yapılan açıklamada detaylar aktarıldı. İşte 2022 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı...

KPSS DHBT sonuçları açıklandı! 2022 KPSS DHBT sonuç sorgulama

KPSS DHBT sonuçları ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı. 27 Kasım'da yapılan sınavın sonuçları açıklandı. İşte 2022 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, KPSS DHBT sonuçlarınıerişime açtı.

Duyuruda, 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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