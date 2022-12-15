KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamada! 2022 KPSS DHBT sonuç sorgulama!

KPSS DHBT sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandığında sorgulamalar ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapılabilecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi sonuçlarına ilişkin birçok kişi, internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYMİ KPSS DHBT sonuçlarının 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

KPSS DHBT oturumunun soruları ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmı, ÖSYM'nin internet adresinde erişime açıldı.

Soruların ve cevapların yüzde 10'luk kısmına erişim sağlamak için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24135/2022-kpss-din-hizmetleri-alan-bilgisi-dhbt-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari--10.html' adresine tıklayın.

Kitapçığı görüntüleme süresinin 7 Aralık'ta sonlanacağı belirtildi.

2022 KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS DHBT sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde adayların erişimine açılacak.

2022 KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AİS ÖSYM'ye giriş yapmak için T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi gerekli olacak.

