KPSS (Genel Kültür-Genel Yetenek) ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bu hafta sonu ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek saat kaçta?", "KPSS lisans kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Sınava ilişkin merak edilenler haberimizde...

KPSS GENEL - KÜLTÜR - GENEL YETENEK SAAT KAÇTA?

KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

KPSS sınavı (Genel Kültür-Genel Yetenek) saat 10:15'te başlayacak.

KPSS GENEL KÜLTÜR - GENEL YETENEK KAÇ DAKİKA SÜRECEK, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Sınav 130 dakika sürecek ve saat 12:25'te sona erecek.

Bilindiği üzere KPSS lisans sınavında (Genel Kültür-Genel Yetenek) adaylara toplam 120 soru sorulacak.

Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak.

16:25'te sona erecek olan sınavda adaylara 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde yapılacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2022

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınava giriş belgeleri için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr



