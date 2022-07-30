KPSS (Genel Kültür-Genel Yetenek) ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bu hafta sonu ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek saat kaçta?", "KPSS lisans kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Sınava ilişkin merak edilenler haberimizde...
KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS sınavı (Genel Kültür-Genel Yetenek) saat 10:15'te başlayacak.
Sınav 130 dakika sürecek ve saat 12:25'te sona erecek.
Bilindiği üzere KPSS lisans sınavında (Genel Kültür-Genel Yetenek) adaylara toplam 120 soru sorulacak.
Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak.
16:25'te sona erecek olan sınavda adaylara 80 soru için 100 dakika süre verilecek.
Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde yapılacak.
2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınava giriş belgeleri için aşağıdaki linke tıklayınız:
Okuyucu Yorumları 0 yorum