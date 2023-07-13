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KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU! KPSS giriş belgesi açıklandı! İşte giriş belgesi alma ekranı

13.07.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS giriş belgesi ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Memur olmak isteyen adayların heyecanla beklediği KPSS için geri sayım başladı. Başvurularını ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapan adaylar temmuz ayında sınav oturumlarına girmeye başlayacaklar. Peki, KPSS giriş belgesi nereden alınır?

KPSS giriş belgesi için araştırmalar hız kazandı. 23 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan KPSS Genel Yetenek Genel Kültür oturumu için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından KPSS giriş belgeleri erişime açıldı ve sınav yerleri netlik kazandı.

KPSS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Temmuz'da yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Temmuz'da yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

kpss-tercih-kılavuzu

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ


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KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı!KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı!
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