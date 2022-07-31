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KPSS ikinci oturum ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 KPSS ikinci oturum ne kadar sürüyor?

31.07.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce aday 31 Temmuz Pazar sabah saatleri itibarıyla KPSS için kolları sıvadı. Sınavın birinci oturumu 10.15'te başladı. Şimdi de ikinci oturumun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki KPSS ikinci oturum ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 KPSS ikinci oturum ne kadar sürüyor? İşte merak edilenler...

KPSS ikinci oturum ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 KPSS ikinci oturum ne kadar sürüyor?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ilk oturumunda genel yetenek-genel kültür, ikinci oturumunda eğitim bilimleri konuları yer aldı. Kamuda çalışmaya aday binlerce kişi, sınavda soruları doğru yanıtlamak için ter döktü. Peki KPSS ikinci oturum ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 KPSS ikinci oturum ne kadar sürüyor? İşte merak edilenler...

KPSS İKİNCİ OTURUM NE ZAMAN?

KPSS ilk oturum 10.15'te başladı. 130 dakika süren sınavda adaylara 120 soru soruldu.

KPSS ikinci oturum ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 KPSS ikinci oturum ne kadar sürüyor?

Sınavın ikinci oturumu 14.45'te başlayacak. Adaylara 80 soruyu doğru yanıtlamaları için 100 dakika verilecek.

KPSS ikinci oturum ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 KPSS ikinci oturum ne kadar sürüyor?

KPSS Genel Yetenek Testinde 30 Türkçe, 30 Matematik soruları soruluyor.

KPSS ikinci oturum ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 KPSS ikinci oturum ne kadar sürüyor?

KPSS Genel Kültür Testinde ise 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru yer alıyor.

KPSS ikinci oturum ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 KPSS ikinci oturum ne kadar sürüyor?


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