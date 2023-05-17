KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHİ 2023: GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

KPSS sınav ücreti internette araştırılıyor. KPSS başvuruları geçtiğimiz gün alınmaya başlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. İşte KPSS sınav ücreti ile ÖSYM başvuru ekranı...

KPSS SINAV ÜCRETİ 2023

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞYACAK, HANGİ TARİHTE SONA ERECEK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

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2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

ÖSYM 2023 SINAV TAKVMİNE GÖRE KPSS TARİHLERİ 2023

KPSS 2023 Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz

KPSS 2023 Alan Bilgisi 1. Gün 29 Temmuz

KPSS 2023 Alan Bilgisi 2. Gün 30 Temmuz

KPSS 2023 ÖABT SINAVI 6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

