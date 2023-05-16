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KPSS LİSANS BAŞVURULARI başladı mı? KPSS başvuru ücreti 2023 ne kadar, kaç TL?

15.05.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS lisans başvuru tarihleri merak konusu oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumuna girecek olan kişiler Genel Kültür - Genel Yetenek, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav ve başvuru tarihlerini internette araştırıyorlar. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Mekrezi (ÖSYM), konuya ilişkin detayları yayımladı. KPSS başvuru tarihi 2023 ÖSYM sınav takvimiyle belli oldu. İşte KPSS başvuru tarihleri ve 2023 ÖSYM takvimi...

KPSS LİSANS BAŞVURULARI başladı mı? KPSS başvuru ücreti 2023 ne kadar, kaç TL?

KPSS lisans sınavı için geri sayım devam ediyor. Kamu personeli olmak isteyen vatandaşlar ÖSYM'nin yayınladığı takvim doğrultusunda Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumuna başvurabilecekler. Peki, KPSS lisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, başvurularını 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecekler.

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2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

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ÖSYM 2023 SINAV TAKVMİNE GÖRE KPSS TARİHLERİ 2023

KPSS 2023 Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz

KPSS 2023 Alan Bilgisi 1. Gün 29 Temmuz

KPSS 2023 Alan Bilgisi 2. Gün 30 Temmuz

KPSS 2023 ÖABT SINAVI 6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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