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KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak? İşte KPSS 2024 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi

07.11.2023 14:34 | Son Güncelleme:
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KPSS başvuru ve sınav tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumu her sene belirli tarihlerde düzenleniyor. İki yılda bir düzenlenen ortaöğretim ve ön lisans oturumları bu sene gerçekleştirilecek. Peki, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?

KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM tarafından belirli tarihlerde düzenleniyor. KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran'da başlayacak ve 2 Temmuz'da sona erecek. Sınav sonuçları ise 20 Eylül'de açıklanacak. İşte 2024 ÖSYM sınav takvimi

KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumunlarından olan genel yetenek genel kültür testi ve eğitim bilimleri testi 14 Temmuz'da yapılacak. KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 20 Temmuz ve 21 Temmuz'da düzenlenecek. Sınav bavşvuruları 3 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

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KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran'da başlayacak ve 2 Temmuz'da sona erecek. Sınav sonuçları ise 20 Eylül'de açıklanacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim oturumu 15 Eylül tarihinde düzenlenecek. Başvurular 18 Temmuz'da başlayacak ve 30 Temmuz tarihinde sona erecek.

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