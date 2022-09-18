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KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı

18.09.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiğinden yeni takvime göre yeniden yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları tamamlandı.

KPSS maratonunun ilk gününde sabah oturumunda adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini, öğleden sonra Eğitim Bilimleri testini yanıtladı.

Adaylara, sabah 10.15'te başlayan Genel Yetenek ve Genel Kültür testinde 120 soruya karşılık 130 dakika, 14.45'te başlayan Eğitim Bilimleri testinde 80 soru için 100 dakika süre verildi.

- Alan bilgisi sınavları gelecek hafta başlayacak

31 Temmuz'da yapılan KPSS Lisans oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen oturumlar da 24 Eylül itibarıyla yapılacak.

Bu kapsamda, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te, Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te, Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.

Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

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