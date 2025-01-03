KPSS ne kadar sürüyor, kaç saat? KPSS kaç dakika?

Kamu kurumlarında memur olmak isteyenlerin girdiği KPSS, farklı oturumlarla düzenlenir. Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı 120 dakika, Eğitim Bilimleri oturumu ise 100 dakika sürmektedir. Diğer oturumların süreleri sınavın içeriğine göre değişiklik gösterir. Adaylar, katılacakları oturumlara bağlı olarak sürelerini önceden öğrenmelidir.

KPSS ne kadar sürüyor?

KPSS, kamu kurumlarında çalışmak isteyenlerin girdiği bir sınavdır ve süresi katılınan oturumlara göre değişir. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 120 dakika sürerken, Eğitim Bilimleri oturumu 100 dakika olarak uygulanır. Alan bilgisi ve ÖABT gibi diğer oturumların süreleri de sınavın içeriğine göre farklılık gösterir. Bu nedenle adayların hangi oturumlara katılacaklarını belirlemeleri önemlidir.

Sınav genelde sabah ve öğleden sonra oturumları olarak düzenlenir. Her oturumun başlangıç ve bitiş saatleri ÖSYM’nin duyurularında yer alır. Adayların sınav günü planlarını buna göre yapmaları ve sınav süresi boyunca kurallara uymaları gerekir.

KPSS kaç saat?

KPSS, katılınan oturumların içeriğine göre farklı sürelerde gerçekleşir. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 120 dakika (2 saat), Eğitim Bilimleri oturumu ise 100 dakika (1 saat 40 dakika) sürmektedir. Alan bilgisi ve diğer oturumların süreleri de farklı olabilir. Bu süreler, adayın hangi oturumlara girdiğine bağlı olarak değişir.

Sınav, genellikle sabah ve öğleden sonra iki oturum şeklinde düzenlenir. Her bir oturumun ne kadar süreceği ÖSYM tarafından açıklanan kılavuzda belirtilir. Adayların, sınav öncesinde bu bilgilere dikkat ederek sınav gününe hazırlık yapmaları önemlidir.

KPSS kaç dakika?

KPSS sınavının süreleri, oturumların içeriğine göre değişiklik gösterir. Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümleri toplamda 120 dakika sürerken, Eğitim Bilimleri bölümü 100 dakika olarak belirlenmiştir. Alan bilgisi oturumları ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) gibi diğer oturumlar da farklı sürelerde yapılır. Sınavda her oturum için belirli bir süre verilir ve adaylar bu süreyi en verimli şekilde kullanmak zorundadır.