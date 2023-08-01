KPSS ÖABT 2023 sınav tarihi: KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika? İşte sınav ve sonuç tarihi

KPSS ÖABT sınavının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Öğretmen kadroları için KPSS'ye başvuran adayların Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına da (ÖABT) katılmaları gerekiyor. İlk oturumlara katılan adaylar ÖABT sınavı için detaylı bilgileri araştırmaya başladı. İşte KPSS ÖABT 2023 oturumu hakkında detaylı bilgiler...

KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

KPSS ÖABT 6 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak.

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖABT SINAVI KAÇ DAKİKA?

ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından uygulanan ÖABT KPSS sonuçları ise 25 Ağustos 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak.

