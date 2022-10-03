KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT sonuçları tarihi!

KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Bilindiği üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) soru ve cevap anahtarı geçtiğimiz gün yayımlandı yayınladı. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? KPSS ÖABT sonuçları tarihi ve detaylar haberimizde...

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 21 Ekim Cuma günü erişime açılacak.

KPSS ÖABT'ye giren adaylar, sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr/" sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresini girerek öğrenebilecek.

ÖABT SORU VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın başlığında, "2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın içeriğinde ise şu ifadeler yer aldı: "02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10’ları) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Ekim 2022 tarihinde saat 18.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 12 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır."

KPSS ÖABT sorgulama işlemlerini, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden tamamlayabilirsiniz.



