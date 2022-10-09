KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuçları tarihi belli mi? İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih

KPSS ön lisans 10.15 itibarıyla başladı. 150 dakika sürecek olan sınav 12.45'te sona erecek. KPSS ön lisans sonuçları, binlerce adayın ve aday yakınının gündeminde yer aldı. KPSS ön lisans sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuru ile belli olacak. Peki KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuçları tarihi belli mi? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 3 Kasım'da ÖSYM tarafından açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yayınlanacak.

ÖSYM'nin AİS sayfasından sonuç sorgulama yapabilmek için adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapacak.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLACAK?

2022 KPSS önlisans Soruları ve cevap anahtarının yüzde 10’nun aynı gün içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.





