KPSS Öncesi Nazilli’de Korona virüs tedbirleri artırıldı

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Korona virüs tedbirleri kapsamında KPSS öncesi tüm okulları dezenfekte etti.

Ortaöğretim mezunlarının memur olabilmek için yarışacağı sınav öncesinde okul çevresi, salonlar, sınıflar ve okul bahçeleri dezenfekte edilerek Korona virüs tedbirleri artırıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavı yarın saat 10.15’te başlayacak. Sınav öncesinde görevlilere ve adaylara HES kodu uygulaması yapılacak.

Adaylar sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle anne, baba, eş veya kardeşleriyle birlikte sınav yerine gidebilecek. Görevlilere sınav belgelerini ve kimliklerini birlikte beyan etmeleri halinde, sınav alanına adayla birlikte sadece 1 refakatçinin gelmesine izin verilecek. Perşembe günü Nazilli Kaymakamlığı’nda yapılan KPSS Koordinasyon toplantısı neticesinde okul bahçelerine aday ve görevliler harici kimse alınmayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında kamu işbirliğinin önemine dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Gençlerimizin geleceğini belirleyeceği, yıllarca çalışıp emeklerinin karşılığını almak istedikleri KPSS’nin, sorunsuz ve hijyenik ortamlarda gerçekleşebilmesi adına önlemlerimizi aldık. Tüm adaylarımıza Allah zihin açıklığı versin. Her birine başarılar diliyorum" dedi.

