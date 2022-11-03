KPSS ÖNLİSANS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir, kaç puanla memur olunur? KPSS 2022 önlisans branş bazlı sıralama!

KPSS önlisans sınav sonuçları bugün (3 Kasım 2022 Perşembe) açıklanacak. ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklaması öncesi 50, 55, 60, 65, 70 veya 75 puan alma ihtimali olan kişiler, "KPSS 2022 önlisans kaç puanla memur olunur?" sorusunun yanıtına ulaşmak için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, KPSS Önlisans 50,55, 60,65,70,75 puanla nereye girilir? İşte KPSS 2022 önlisans branş bazlı sıralaması...

KPSS ÖN LİSANS 60 PUANLA NEREYE ATANILIR?

KPSS Ön lisans sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile ya da ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecek.

KPSS Ön lisans sınavı ile 60 puanla atanabilecek yerler için 2022 KPSS Ön lisans taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI LİSTESİ

KPSS TABAN PUAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TABAN PUANLARI 2021

Geçmiş atama dönemlerine ait KPSS taban puanları bulunuyor. Geçmiş KPSS lisans atama taban puanları ile fikir sahibi olabilirsiniz.

KPSS TABAN PUANLARI LİSTESİ 2021 İÇİN TIKLAYIN

KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUANLARI 2022/5

Geçtiğimiz atama dönemlerinde Sağlık Bakanlığı atama puanları açıklanmıştı. KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve tavan puanları ile atama puanları bulunuyor.

KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları bugün (3 Kasım Perşembe) sınava giren vatandaşların erişimine açılacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ön lisans sonuçları erişime açıldığında genel olarak ÖSYM’nin sosyal medya hesabından veya ÖSYM internet sitesinden duyurulur.

Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

