KPSS Önlisans giriş yerleri belli oldu mu? Önlisans KPSS sınav giriş belgesi sorgulama!

9 Ekim'de uygulanacak KPSS Önlisans oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin ne zaman biteceği araştırılıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşabilecek. İşte merak edilenler...

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek. KPSS Önlisans sınav giriş belgesi tarihi hakkında ÖSYM'den açıklama gelmedi. Sınav 9 Ekim'de yapılacak. Çoğunlukla sınav yerleri sınavdan 10 gün önce açıklanıyor.

Bu bilgiler ışığında 29 Eylül tarihi civarı belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

