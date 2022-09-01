KPSS ortaöğretim başvuru ekranı! KPSS Ortaöğretim, lisans, ön lisans sınav tarihleri ve başvuruları ne zaman?

KPSS sınav detayları, kamu personeli adayları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül itibariyle başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS takvimi sonrasında, Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi oturumlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte 2022 KPSS sınav tarihleri ve başvuru detayları...

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

KPSS Ortaöğretim başvuruları için tarih belli oldu. KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları 1 Eylül günü başlayacak ve 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

Sonuçlar ise 1 Aralık'ta açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans başvuru tarihi ÖSYM takviminde 3 Ağustos tarihinde başladı ve 15 Ağustos tarihinde tamamlandı. ÖSYM KPSS Ön Lisans geç başvuruları ise 23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

KPSS Ön Lisans sınavı 9 Ekim'de gerçekleşecek.

2022 KPSS SINAV TAKVİMİ

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı tarihi de belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



