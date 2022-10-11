KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri, sınav için başvuruda bulunan lise mezunu vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi sınava hazırlanırken bir yandan da sınav yerlerini araştırıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman yayımlanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav giriş yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz açıklamada bulunulmadı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden adayların erişimine açılıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.



