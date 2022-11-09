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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları nereden sorgulanacak? ÖSYM detayları belirledi

09.11.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları merakla bekleniyor. Bilindiği üzere KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da birçok adayın katılımıyla düzenlendi. Şimdi ise gözler ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları nereden sorgulanacak? İşte detaylar...

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları nereden sorgulanacak? ÖSYM detayları belirledi

KPSS ortaöğretim oturumu, ortaoğretim mezunlarının katılımıyla tamamlandı. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları nereden sorgulanacak? Detaylar belli oldu. İşte merak edilenler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden sorgulanacak. Sonuçlara ilişkin adayların evine herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sınav sonuç bilgisinde doğru ve yanlış sayıları yer alacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları nereden sorgulanacak? ÖSYM detayları belirledi

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

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