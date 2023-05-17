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KPSS 2023 LİSE VE ÖN LİSANS TARİHİ: KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

16.05.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce ortaöğretim ve ön lisans mezunu aday sınav ve başvuru takvimini merak ediyorlar. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre lisans düzeyindeki Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında kabul edilecek. Peki, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman? KPSS 2023 lise ve ön lisans sınav tarihi belli mi? İşte ayrıntılar...

KPSS 2023 LİSE VE ÖN LİSANS TARİHİ: KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

KPSS Lisans başvurularının başlamasının ardından ön lisans ve ortaöğretim başvuruları hakkında da araştırmalar hız kazandı. Kamuda memur olabilmek için KPSS'ye girmek isteyen tüm adaylar internette "KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman? KPSS 2023 lise ve ön lisans sınav tarihi belli mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

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KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları 2 yılda bir düzenleniyor. Adaylar elde ettikleri puanlar ile 2 yıl boyunca açılan kadrolara başvuru yapabiliyorlar.

Örneğin 2022 yılında gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar sınav tarihi itibarıyla elde ettikleri puanlarla 2 yıl boyunca tercih yapma hakkına sahipler.

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı geçtiğimiz yıl yapıldığından bu yıl yapılmayacak. Bir sonraki sınavlar 2024 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek.

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LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI

Lisans düzeyindeki KPSS oturumu için başvuurlar bugün itibariyle başladı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları bugünden itibaren 29 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılabilecek.

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