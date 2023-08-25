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KPSS puan türleri ne işe yarar? KPSS P1-P2-P3 nedir? ÖSYM'nin P1, P2, P3 hakkında yayımladığı ayrıntılı bilgiler

25.08.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS P1-P2-P3 puan türü, ÖSYM'den yapılacak olan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türleri içerisinde bulunan KPSS P1, P2 ve P3 puan türü, belirli alanlarda tercih yapacak olan adaylar için büyük önem arz etmektedir. Peki, KPSS P1-P2-P3 puan türleri nelerdir? Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. İşte ayrıntılar...

KPSS P1-P2-P3 puan türleri ile ilgili araştırmalar Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sonrası vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. ÖSYM tarafından uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları bugün (25 Ağustos 2023) adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebiliyorlar. KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri, sonuç belgesinde yer alıyor. İşte, sonuc.osym.gov.tr ekranı ile KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri hakkında merak edilenler...

KPSS P1 NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

KPSS P1: Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır.

KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P2 PUAN TÜRÜ

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 PUAN TÜRÜ HAKKINDA

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında; Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

KPSS sınavına giren kişiler, KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak durumundadır.

'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

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KPSS 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bilindiği üzere 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü yapıldı. KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Son olarak KPSS ÖABT oturumu 6 Ağustos Pazar günü gerçekleşti.

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sonuçları bugün (25 Ağustos 2023) adayların erişimine açıldı.

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) İktisat Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 34 numaralı sorunun “E” olarak verilen cevabının “D” olarak değiştirilmesine; 06 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 72 numaralı sorunun “E” olarak verilen cevabının “B” olarak değiştirilmesine, Biyoloji Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 14 numaralı sorunun “E” olarak verilen cevabının “A” olarak değiştirilmesine, Türk Dili ve Edebiyatı Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 7 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

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KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebiliyor.

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