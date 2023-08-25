KPSS P94 nedir? KPSS P94 puanı ile nereye girilir, hangi devlet kurumuna atama olur?

KPSS P94 puanı ile hangi kuruma girebileceklerini öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 2023 KPSS taban puanları arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok kişi "KPSS P94 nedir?" ve "KPSS P94 puanı ile nereye girilir?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...
KPSS P94 puan türü yalnızca ortaöğretim sonuçlarında yer almaktadır.
Bu puan türü üzerinden bazı kamu kuruluşları alım yaparlar. Bu puan türünü kullanan adaylar ilgili kuruluşlara başvuru gerçekleştirebilirler.
KPSS P94 puanıyla başvuru yapılacak bazı kurumlar şu şekildedir:
SGK Başkanlığı
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
DSİ Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
TÜİK Başkanlığı
Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar