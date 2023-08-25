KPSS P94 nedir? KPSS P94 puanı ile nereye girilir, hangi devlet kurumuna atama olur?

KPSS P94 puanı ile hangi kuruma girebileceklerini öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 2023 KPSS taban puanları arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok kişi "KPSS P94 nedir?" ve "KPSS P94 puanı ile nereye girilir?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

KPSS P94 PUANI İLE NEREYE GİRİLİR?

KPSS P94 puan türü yalnızca ortaöğretim sonuçlarında yer almaktadır.

Bu puan türü üzerinden bazı kamu kuruluşları alım yaparlar. Bu puan türünü kullanan adaylar ilgili kuruluşlara başvuru gerçekleştirebilirler.

KPSS P94 puanıyla başvuru yapılacak bazı kurumlar şu şekildedir:

SGK Başkanlığı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

DSİ Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

TÜİK Başkanlığı

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Karayolları Genel Müdürlüğü



