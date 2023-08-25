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KPSS P94 nedir? KPSS P94 puanı ile nereye girilir, hangi devlet kurumuna atama olur?

25.08.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS P94 ile ilgili araştırmalar, ÖSYM'den Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları hakkında yapılan son dakika açıklaması sonrası hız kazandı. Sınavdan 60, 65 ve 75 puan alan kişiler arama motorlarında "KPSS P94 nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS P94 puanı ile nereye girilir, hangi devlet kurumuna atama olur?

KPSS P94 puanı ile hangi kuruma girebileceklerini öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 2023 KPSS taban puanları arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok kişi "KPSS P94 nedir?" ve "KPSS P94 puanı ile nereye girilir?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

KPSS P94 PUANI İLE NEREYE GİRİLİR?

KPSS P94 puan türü yalnızca ortaöğretim sonuçlarında yer almaktadır.

Bu puan türü üzerinden bazı kamu kuruluşları alım yaparlar. Bu puan türünü kullanan adaylar ilgili kuruluşlara başvuru gerçekleştirebilirler.

KPSS P94 puanıyla başvuru yapılacak bazı kurumlar şu şekildedir:

  • SGK Başkanlığı

  • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

  • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

  • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

  • Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

  • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

  • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

  • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

  • DSİ Genel Müdürlüğü

  • Devlet Su İşleri Müdürlüğü

  • Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

  • TÜİK Başkanlığı

  • Üniversiteler

  • Enstitüler

  • Bakanlıklar

  • Karayolları Genel Müdürlüğü

ORTAÖĞRETİM KPSS TABAN PUANLARI 2022


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