KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ 2023: ÖSYM KPSS sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de

KPSS 2023 sınav giriş belgeleri ile ilgili açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek olan birçok kişi ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruları inceleme başladı. "2023 KPSS sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" gibi sorular internette araştırılıyor. 2023 KPSS sınav giriş belgesi ekranı ve detaylar haberimizde...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.

KPSS sınav giriş belgeleri açıklamasının sınav tarihinden 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

KPSS oturumları için tarihler belli oldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz tarihinde yapılacak..

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

