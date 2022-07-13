KPSS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan KPSS başvurularının ardından gözler ÖSYM'den yapılacak olan sınav giriş yerleri açıklamasına çevrildi. Peki, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2022, ne zaman açıklanacak? KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi ÖSYM tarafından genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor.

KPSS sınav yerlerinin Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

ÖSYM'den açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak.

Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos Cumartesi ve 7 Ağustos Pazar günü yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos'ta düzenlenecek.

ÖSYM EKRANI

ÖSYM sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün önce erişime açıyor.

ÖSYM ekranı için aşağıdaki linke tıklayın:

https://osym.gov.tr/



