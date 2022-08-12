KPSS SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022! KPSS ön lisans, ortaöğretim ve lisans sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

2022 KPSS sınav takvimi ile ön lisans, ortaöğretim ve lisans sınav tarihleri vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklamasının ardından 2022 yeni KPSS sınav takvimi de belli oldu. Peki KPSS ön lisans, ortaöğretim ve lisans sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar...

ÖSYM İLE YENİ KPSS TAKVİMİ 2022

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS sınav merkezi güncelleme tarihi ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00’te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir."

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

KPSS için başvuruda bulunan kişiler arasından sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler 11 Ağustos Perşembe günü ila 12 Ağustos Cuma günü arasında ÖSYM'nin internet sitesinden güncelleme yapabilecekler.

2022 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS sınavında soruların sızdırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından 31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı iptal oldu. Alınan bu kararın ardından KPSS sınavının yeniden yapılmasına karar verildi.

İptal olan 2022 KPSS sınavının ardından yeni sınav takvimi açıklandı.

ÖSYM Başkanı Ersoy "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

YENİ KPSS SINAVINDAN ÜCRET ALINACAK MI?

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya göre KPSS sınavı için tekrar bir ödeme alınmayacak.



