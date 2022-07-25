2022 KPSS sınavları için geri sayım başladı. KPSS sınavlarına kısa bir süre kala binlerce kişi başvuruların yapılacağı tarihleri ÖSYM tarafından sorgulamaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve diğer sınavların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman? 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri.

2022 KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin açıkladığı 2022 KPSS tavkimine göre;

KPSS Ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. KPSS Ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. KPSS Ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Diğer KPSS tarihleri ise şu şekilde;

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos

KPSS ÖABT 14 Ağustos

KPSS DHBT 27 Kasım

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

