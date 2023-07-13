KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA 2023: A Grubu ve Öğretmenlik KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM'den son dakika açıklaması

KPSS sınav giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM'den Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sınav giriş belgelerine ilişkin yapılan açıklama sonrası adaylar TC kimlik no ve şifreleri ile KPSS sınav giriş belgelerini görüntüleyebiliyorlar. İşte KPSS sınav yeri sorgulama ekranı...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.

KPSS sınav giriş belgeleri ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM DUYURDU! İŞTE KPSS SINAV TAKVİMİ 2023

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

