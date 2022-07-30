KPSS sınavı saat kaçta sorusunun yanıtı, yarın yapılacak olan KPSS sınavları öncesinde adaylar tarafından merak ediliyor. Memur olabilme hayaliyle KPSS sınavına girecek olan adaylar, KPSS genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri sınavı saat bilgisi ve sınavın kaç dakika süreceğini araştırıyor. Peki, KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS lisans ve eğitim bilimleri sınavı kaç dakika sürecek?

2022 KPSS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri sınavı 31 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. Sınav 130 dakika sürecek ve saat 12:25'te sona erecek. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. 16:25'te sona erecek olan sınavda adaylara 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde yapılacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları için sınava girecek olan adaylar sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağını merak ediyor. KPSS sınav giriş belgelerine ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden kolayca ulaşılabiliyor.

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