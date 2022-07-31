KPSS sınavını saniyelerle kaçırdı! Vatandaş isyan etti: İnsanlık mı öldü?

Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) kapıların kapanmasından saniyeler sonra gelen genç kız, sınava alınmadı. Sınav binası önündeki vatandaşlar, genç kızın içeri alınmamasına tepki gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi'nde de adaylar ve yakınları tarafından yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Eğitim Fakültesi'nde sınava girecek adaylar kimlik kontrollerinin ardından tek tek sınıflara alındı. Kapıların kapanmasına 5 dakika kala sınava girecek adaylar koşarak sınav binasına giriş yaptı.

1 DAKİKA İLE SINAVINI KAÇIRDI

Saat 10.00'da kapıların kapanmasından saniyeler sonra genç kız sınav binasına koşarak geldi. Sınav yetkilileri kapıyı açmadı. Genç kız üzgün bir şekilde sınav binasının önünden ayrılırken, bahçede bekleyen bir kişi genç kızın içeri alınması ricasında bulundu. Tepki gösteren vatandaş, ''Bir öğrenci var. Bir dakika geçti sadece, insanlık mı öldü? Kızım gitme bak, bu çocuğa yazık'' diyerek tepki gösterdi.

Yetkililerden olumsuz yanıt alan adam, genç kızın içeriye alınmamasına tepki gösterdi. Sınavın başlamasının ardından öğrenciler içeride ter dökerken, dışarıda bekleyen aileler ise gölgelik alanlarda yakınları için dua okuyarak, sınavın bitmesini bekledi.

(İHA)

