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KPSS SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuc.osym.gov.tr ile sorgulama

18.08.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS lisans sonuçları 2023 yılında da yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM tarafından organize edilen KPSS Lisans sınavları 6 Ağustos'ta gerçekleşen ÖABT oturumu ile bugün sona erdi. KPSS oturumlarına katılan Kamu Personeli adayları KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalarına başladı. Peki, KPSS SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS 2023 sonuçları son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gerçekleştirdiği KPSS Lisans 2023 yılında A grubu öğretmenlik GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları ve ÖABT oturumları ile uygulandı. KPSS 2023 sınavının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin takvimine göre netleşti. Sonuçlar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilebilecek. İşte Sonuc.osym.gov.tr ile KPSS lisans sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS OTURUMLARI TAMAMLANDI

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü yapıldı.

KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde tamamlandı.

Son olarak KPSS ÖABT oturumu 6 Ağustos Pazar günü gerçekleşti.

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KPSS 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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