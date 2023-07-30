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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sonuç sorgulama ekranı

30.07.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından organize edilen KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da gerçekleştirildi. KPSS Alan Bilgisi oturumları da 29 Temmuz - 30 Temmuz'da gerçekleşti. ÖABT sınavı ise 6 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS sonuçları 2023 son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Sınavların ilk iki oturumu geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Sınavlar bu hafta sonu yapılacak Alan Bilgisi sınavları ile devam etti. KPSS oturumları 6 Ağustos’ta yapılacak ÖABT sınavları ile devam edecek. Sınava katılım sağlayan kamu personeli adayları KPSS sonuçlarına ilişkin araştırmalarına hız kazandırdı. İşte 2023 KPSS sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS'ye tüm oturumlar dahil 2 milyon 200 bin adayın başvurduğunu, 25 Ağustos'ta sınav sonuçlarını ilan edeceklerini söyledi.

Buna göre KPSS sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sayfasından öğrenilebilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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