EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS lisans sonuçları erken açıklanır mı? KPSS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Beklenen hafta geldi!

KPSS lisans sonuçları erken açıklanır mı? KPSS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Beklenen hafta geldi!

17.10.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sonuçları için araştırmalar hız kazandı. İptal KPSS lisans oturumlarına yeniden giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Adaylar genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarına 18 Eylül'de girdiler. ÖSYM sınav takvimi içerisinde sonuçlar hakkında bilgi verildi. Peki, KPSS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? KPSS 2022 lisans sonuçları erken açıklanır mı?

KPSS lisans sonuçları erken açıklanır mı? KPSS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Beklenen hafta geldi!

KPSS lisans sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. KPSS lisansın iki oturumu 18 Eylül’de yapıldı. Sınavın Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu 10.15'te, öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS lisans sonuçlarının ekim ayında açıklanacağı bildirildi ve tarih verildi.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

kpss-lisans

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı
ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı2022 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
AÖF sınavları ne zaman?AÖF sınavları ne zaman?
Savaş eş anlamlısı nedir? Savaş eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
KPSS kpss 2022 kpss lisans kpss sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS sonuçları açıklandı mı?

KPSS sonuçları açıklandı mı?

Okullar ne zaman ara tatil olacak?

Okullar ne zaman ara tatil olacak?

2022 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2022 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AÖF sınav takvimi!

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AÖF sınav takvimi!

İlginizi Çekebilir

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.