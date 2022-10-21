KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? KPSS 2022 lisans sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı

KPSS sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. KPSS eğitim bilimleri, genel yetenek genel kültür, alan bilgisi oturumları eylül ayında düzenlendi. ÖABT ise 2 Ekim'de yapıldı. Adaylar şimdi heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS sonuçları bugün erişime açılacak. İşte sorgulama ekranı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanacak. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı saat hakkında bir bilgi verilmedi.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr ve https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabilecekler.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



