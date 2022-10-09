KPSS soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 9 Ekim KPSS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Gözler ÖSYM'de...

KPSS önlisans sınavı 9 Ekim Pazar 10.15 itibarıyla başladı. 150 dakika sürecek sonav 12.45'te bitecek. Sınavın ardından merak edilen konuların başında, KPSS soru ve cevap anahtarı geliyor. Adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol etmek için KPSS soru ve cevap anahtarını araştırıyor. Peki KPSS soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 9 Ekim KPSS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

KPSS soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. ÖSYM konu ile alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak sınav günleri, sınavın soru ve cevap anahtarı aynı günde yayınlanıyor. Dolayısıyla KPSS ön lisans sonuçlarının da, KPSS ön lisans sınavının sona ermesinin ardından açıklanması bekleniyor.

Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlanıyor. ÖSYM duyurularını, 'https://www.osym.gov.tr/' adresinden takip edebilirsiniz.

KPSS soru ve cevap anahtarının, KPSS ön lisans sınavının gerçekleştirildiği gün açıklanması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM AİS, 'https://ais.osym.gov.tr' sayfasından kontrol edilecek. Öğrenciler ÖSYM sitesine mobil, bilgisayar, tabletten giriş yapabilir. ÖSYM'ye giriş yapmak için T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi gereklidir.



