KPSS'nin birinci oturumunun sona ermesinin ardından sınavın soru ve cevapları araştırılmaya başlandı. Kamuda çalışmaya aday binlerce kişi, doğrularını ve yanlışlarını kontrol etmek için soru ve cevap anahtarını araştırıyor. Peki KPSS soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

KPSS soru ve cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Cevap anahtarları gün içinde yayınlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10'u bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."

KPSS İKİNCİ OTURUM NE ZAMAN?

KPSS ikinci oturum 14.45'te başladı. İkinci oturumda adayların 80 soruyu yanıtlaması için 100 dakikası oldu.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 2 Eylül 2022'de belli olacak.

